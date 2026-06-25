Terremoto in Venezuela, doppia scossa devastante: morti e palazzi crollati

Un violentissimo terremoto ha colpito il Venezuela. Due forti scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5, hanno devastato ampie aree del Paese provocando il crollo di centinaia di edifici. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato che ci sono oltre 30 morti e oltre 700 feriti ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Gravi i danni anche nella capitale: l’aeroporto internazionale ha sospeso i voli, le comunicazioni telefoniche sono andate in tilt e, per motivi di sicurezza, è stato interrotto il rifornimento di gas. Migliaia di persone si sono riversate in strada in stato di shock.