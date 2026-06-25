Terremoto in Venezuela, Delcy Rodriguez: "Grazie a tutti i Paesi che ci hanno espresso solidarietà"

Nel violento terremoto in Venezuela si registrano 32 morti e 700 feriti. Lo riferisce la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, informando che si prevede che il bilancio delle vittime aumenti. “Si tratta di un evento grave, e alcuni stati sono stati particolarmente colpiti. Nella capitale, Caracas, alcuni edifici sono crollati”, ha detto Rodríguez che ha sottolineati i tanti attestati di solidarietà già arrivati al popolo venezuelano: “Desidero ringraziare i governi di tutto il mondo che, subito dopo il verificarsi di questi terremoti, si sono rivolti al Venezuela per offrire solidarietà e sostegno: Stati Uniti, Panama, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turchia, Giordania, Barbados, Curaçao, Colombia, Regno Unito, Brasile, Messico, le Nazioni Unite (ONU)”.