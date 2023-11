Il presidente e Ceo di LaPresse parla al convegno organizzato dall'agenzia di stampa a Roma

Tavole rotonde su giustizia, fisco, ambiente e sui temi cruciali per l’attualità di politica e sistema-paese. “Insieme per domani” è il nome del convegno lanciato dall’Agenzia LaPresse e che si è aperto nella sede di Cassa Geometri a Roma. Un evento che, nelle parole del presidente e CEO di LaPresse Marco Maria Durante “fa parte di un piano di investimenti di tre anni in cui abbiamo raddoppiato i giornalisti, aperto 15 sedi estere e oggi cerchiamo di dare un contributo anche noi a questo governo e ai governi futuri”.

Tra gli interventi iniziali quello del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. A rappresentare il governo invece sul tema dell’economia il viceministro Maurizio Leo. Tra i temi al centro del convegno anche la giustizia. Tra gli ospiti l’ex guardasigilli e attuale vicepresidente Luiss Paola Severino. “Un tema molto caldo in questi giorni” spiega Durante “E credo che tutti abbiano dato il loro contributo, un tavolo molto interessante. Insieme, come dice il titolo dell’evento, possiamo portare un risultato che possa dare un aiuto a questo governo”.

