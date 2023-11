Il ministro all'evento di LaPresse 'Insieme per il domani'

“Come siamo messi con gli impegni nazionali in vista della Cop28? Noi gli impegni nazionali li stiamo mantenendo anche con gli stanziamenti dei fondi. Cop28 sarà importante anche per le presenze che ci sono. La presenza di Papa Francesco è importante e dà un messaggio forte in un momento difficile come questo con due guerre non lontane da Dubai”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ai microfoni di LaPresse a margine dell’evento “Insieme per il domani” a Roma, organizzato dall’agenzia. “Per altro ciò avviene in una situazione dove è ancora aperto il fronte tra paesi in via di sviluppo e paesi ricchi sul tema del loss and damage quindi danni e perdite. Speriamo che nel percorso da qui al 2030 prevalga il consenso e si aiuti chi è in difficoltà” ha aggiunto il ministro.

