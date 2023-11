Appuntamento lunedì 27 e martedì 28 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4

Si terrà a Roma il convegno ‘Insieme per domani’ organizzato dall’agenzia di stampa LaPresse. L’appuntamento è per lunedì 27 e martedì 28 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4. Ad inaugurare i lavori saranno Marco Durante, fondatore e presidente di LaPresse, e Alessia Lautone, direttrice di LaPresse. Due intense giornate di incontri e tavole rotonde che vedranno la presenza di numerosi ospiti del mondo della politica, dell’economia, dell’imprenditoria e dell’editoria.

Scarica qui il pdf con il programma completo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata