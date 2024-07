Notizie e video per una copertura all news in tempo reale sulle Frecce

News in tempo reale sui treni Alta Velocità di Trenitalia. Da oggi, primo luglio, l’informazione a 360 gradi sulle Frecce è curata da LaPresse con notizie e video per una copertura all news, in continuo aggiornamento, 24 ore al giorno, per tenere informati anche i viaggiatori più esigenti, con notizie, contenuti e intrattenimento. LaPresse è partner anche di FRECCIAPlay, il nuovo portale a portata di click per rendere più piacevole il viaggio su Frecciarossa e Frecciargento. Da pc, tablet o smartphone sarà possibile accedere a FRECCIAPlay collegandosi alla rete WiFi di bordo o delle sale FrecciaClub e FrecciaLounge e cercare www.frecciaplay.it.

In alternativa, si può scaricare l’app FRECCIAPlay da App Store e Google Play. FRECCIAPlay mette a disposizione oltre al meglio del cinema internazionale e italiano, serie tv, libri, audiolibri e tanta musica. Oltre alle news LaPresse in continuo aggiornamento, ci sarà anche una nuova sezione Sky Sport on demand ricca di highlights ed eventi sportivi da rivivere e contenuti di approfondimento, documentari, corsi di formazione business e contenuti turistici sulle migliori destinazioni. In più, l’edicola digitale offre un’ampia scelta di quotidiani e riviste oltre alla versione elettronica del mensile La Freccia, con servizi e interviste esclusive per i clienti delle Frecce. Anche per i più piccoli presenti giochi, cartoni e film d’animazione.

