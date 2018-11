Buone idee innovative: a Roma il Premio Marzotto. Vincono Cellply e Bettery

Consegnati al Maxxi i prestigiosi riconoscimenti. Un totale di due milioni e mezzo di euro per dare una spinta economica vera ai vincitori. In gara 48 startup con 600 persone.e 14 premi

Sostenere le nuove idee, attivare la nuova impresa italiana e portarla nel mondo, spingere l’ecosistema dell’innovazione. Con un richiamo alla necessità di investimenti e connessioni vere. Questo il file rouge che ha attraversato la Finale dell’ottava edizione del Premio Gaetano Marzotto, che si è tenuta oggi al MAXXI a Roma. L’ultimo capitolo di un anno di intense attività, che ha visto concorrere oltre 600 partecipanti, premiare 48 startup, con un montepremi complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro e un network attivo di un centinaio di partner, molti internazionali.

Il Premio per l’impresa con un grant da 300 mila euro è andato a Cellply, sistema diagnostico per prevedere l’efficacia di terapie oncologiche tramite l’analisi della risposta in-vitro di biopsie a farmaci. Il Premio dall’idea all’impresa, da 50 mila euro, a Bettery, la prima batteria liquida, ricaricabile e sostenibile. Le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna si confermano le più proattive. Nell’insieme si registra un sensibile aumento di team femminili.

"Con un gruppo di 50 partner provenienti da vari settori, dal manifatturiero al fintech, dall’education alla grande distribuzione, sosteniamo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese italiane. Da ormai dieci anni, con milioni di euro. Crediamo nei fatti concreti, come direbbe Giannino Marzotto, ideatore del Premio. – dichiara Cristiano Seganfreddo, direttore di Progetto Marzotto - Il Premio è infatti un efficace ecosistema dell’innovazione, molto pratico e poco politico, dove riconosciamo e sosteniamo in modo reale la capacità di creare nuova impresa. Con soldi veri e non con promesse. Sostenendo, connettendo, spingendo l’innovazione. Perché i giovani imprenditori di questo Paese lo meritano. E noi li vogliamo portare nel mondo per continuare l’idea di una Italia creativa e avanzata"

Così si è aperta la serata che ha visto Matteo Marzotto, vice presidente di Progetto Marzotto, affermare: "Grazie al Premio anno dopo anno abbiamo contribuito al formarsi di un incredibile network di soggetti pronti a giocare con noi la partita del futuro. Le nuove imprese e le startup, formate da migliaia di giovani brillanti, sono oggi tra i motori dell’economia del nostro Paese. Investendo in tecnologia e innovazione, l’Italia e le nostre aziende, potranno guidare la rivoluzione dell’Industria 4.0, dell’open innovation, come quella dei servizi ad alto contenuto digitale".

Ecco i Premi principali.

Premio per l’impresa: Progetto Marzotto Cellply - Settore: Biomedicale - Provenienza: Emilia Romagna - Il primo sistema diagnostico in grado di prevedere l’efficacia di farmaci antitumorali per ciascun paziente, analizzando la risposta in-vitro di cellule vitali all’interno di una piccola biopsi

Start Lab - Premio dall’idea all’impresa: Progetto Marzotto Bettery - Settori: Auto/Moto Tech - Provenienza: Emilia Romagna - Bettery intende immettere sul mercato la batteria liquida con la maggiore energia e durata, il minor costo, impatto ambientale e tempo di ricarica mai riportati.

Amazon Launchpad Award - Domoki - Settori: Clean/Energy - Provenienza: Lombardia - Domoki è un microcomputer che si installa nelle scatole elettriche a 3 posti sostituendo i normali interruttori. E' molto semplice da installare. Può controllare qualsiasi apparato elettrico all’interno dell’abitazione (monitorandone i consumi) e fungere da termostato intelligente per un risparmio fino al 30% sulle bollette di gas ed energia anche di Hotel e B&B.

Premio Speciale Amazon - Web Services Revotree - Settori: Agro/Food Tech - Provenienza: Lazio- Sistema IOT che permette di ottimizzare i processi agricoli in modo friendly. Economico e facile da installare, si integra agli impianti già presenti e offre efficienza nei consumi idrici, maggiore produttività e automazione.

Premio Speciale Accenture - Babelee - Settori: Industry 4.0 - Media/Publishing Tech - Provenienza: Lombardia - LittleSea ha brevettato una tecnologia che permette agli utenti di generare automaticamente video personalizzati, tramite la connessione a qualsiasi tipo di database. Le potenzialità di questa innovazione sono espresse tramite una piattaforma chiamata Babelee in grado di rendere gli utenti del tutto autonomi sia nel processo creativo che nell’integrazione dei dati.

Premio Speciale Capitol One | Copernico | Marzotto Venture Accelerator

1) Per il Premio per l’impresa: Metaliquid - Settore: Media/Publishing Tech - Provenienza: Lombardia

2) Per il Premio dall’idea all’impresa: Agricolus - Settore: Agro/food Tech - Provenienza: Umbria

Premio Speciale Cisco

Blimp - Settori: Media ICT/IOT Tech - Provenienza: Lombardia

Premio Speciale Engineering Ingegneria Informatica

RainIoT - Settori: ICT/IOT Tech – Industry 4.0 - Provenienza: Sicilia

Premio Speciale

EY Genuino - Settori: Industry 4.0 - ICT/IOT Tech - Provenienza: Lombardia

Premio Speciale Invitalia

Metaliquid - Settore: Media/Publishing Tech - Provenienza: Lombardia

Premio Speciale Italcementi - HeidelbergCement Group

Particulate Matter - Settore: New Materials – Bulding/Real Estate - Provenienza: Lombardia

Premio Speciale Microsoft

Smart Domotics - Settori: ICT/IOT Tech – CleanTech - Bulding/Real Estate - Provenienza: Emilia Romagna

Premio Speciale Repower

Userbot - Settori: ICT/IOT Tech – Industry 4.0 - Provenienza: Lombardia

Premio Speciale UniCredit Start Lab

1) Per il Premio per l’impresa: Cellply, che vince anche il Premio per l’impresa, come sopra riportato

2) Per il Premio dall’idea all’impresa: Fili Pari - Settori: Fashion/ Forniture/ Design Tech - New Materials/ Nano Tech - Provenienza: Lombardia

