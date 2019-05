Borsa, tonfo Wall Street: Dow Jones -2,38%, Nasdaq -3,41%

di mad

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Chiusura in forte ribasso per la Borsa di Wall Street, per gli effetti negativi del braccio di ferro sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones perde il 2,38%, a 25.325,52 punti e il Nasdaq perde il 3,41% a quota 7.647,02. Male anche lo S&P 500 che lascia sul terreno il 2,41%, a 2.811,87 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata