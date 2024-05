La 51ma edizione degli Asecap Days dal 13 al 15 maggio, a Palazzo Mezzanotte

“Tre giorni, due parole. Soddisfazione e successo”. Cosi Pietro Boiardi, Ceo Milano Serravalle, fa in sintesi un bilancio della 51ma edizione degli Asecap Days, svoltasi a Milano, dal 13 al 15 maggio, a Palazzo Mezzanotte. “Soddisfazione e successo per la quantità di colleghi presenti e per i feedback riscontrati- sottolinea Boiardi-.I temi trattati in questa edizione degli Asecap Days sono il nostro mantra: coniugare innovazione e sicurezza”. Innovazione, sostenibilità e sicurezza infatti sono state protagoniste agli Asecap Days 2024, evento che ha riunito i principali concessionari autostradali europei e mondiali, con 24 nazioni presenti, di cui sei extra-UE (Usa, Cina, Regno Unito, Canada, Turchia e Porto Rico), 60 concessionarie partecipanti, oltre 350 delegati iscritti, 27 sponsor. Gli Asecap Days sono stati ospitati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA, con l’organizzazione e la supervisione di Asecap, l’Associazione europea delle società concessionarie di autostrade, ponti e tunnel a pedaggio. Nelle autostrade del futuro “sempre piu sicurezza coniugata a nuove tecnologie e intelligenza artificiale. E sensoristica al servizio della sicurezza per monitorare il traffico”. “Appuntamenti come questi non fanno che confermare come i momenti di confronto siano necessari per andare avanti e innovare”. Sono queste le conclusioni che il Ceo Pietro Boiardi ha tratto con Beniamino Lo Presti, presidente Milano Serravalle, chiudendo la tre giorni degli Asecap Days a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata