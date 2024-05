Il capoeconomista Philip Lane: "Informazioni sufficienti in tal senso"

“Salvo grandi sorprese, in questo momento ciò che vediamo è sufficiente per rimuovere il livello massimo di restrizione, pari al 4%. Il flusso di dati nei prossimi mesi ci aiuterà a decidere la velocità con cui rimuovere ulteriori restrizioni”. Lo ha detto Philip Lane, capo economista della Banca centrale europea (Bce), durante un’intervista al Financial Times, e confermando così le indiscrezioni delle scorse settimane.

Sul percorso di ulteriori tagli ai tassi, Lane ha sottolineato che “le cose saranno accidentate e graduali. Il modo migliore per inquadrare il dibattito di quest’anno è che dobbiamo ancora essere restrittivi per tutto l’anno. Ma all’interno della zona di restrizione possiamo scendere un po’. Non abbiamo bisogno dei dati per affermare che la normalizzazione è un fatto assodato. Quello che ci serve è che i dati dicano: è proporzionale, è sicuro, all’interno della zona restrittiva, muoversi verso il basso”.

