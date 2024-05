Giornata di relax dopo i lavori al summit di Stresa

Giornata di relax dopo i lavori al G7 di Stresa. Complice anche la giornata di sole che ha preso il posto del maltempo dei giorni scorsi, molti dei delegati si sono concessi una passeggiata sul lungo lago o per riunioni nel giardino antistante l’Hotel des Iles Borromees. Fuori programma anche per il presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga che incrociato un gruppo di reporter, si è presentato commentando la splendida giornata. Attesa anche per il ministro ucraino Serhiy Marchenko. “È arrivato ma farà un incontro lunedì a Roma, non so se oggi parlerà con voi”, ha detto l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata