L'imprenditore intervistato dal Corriere della Sera: "La situazione del gruppo che i vertici manageriali ci raccontavano non era reale"

“Mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale”. Così Luciano Benetton intervistato dal Corriere della Sera. Nel lungo racconto, l’imprenditore arriva al settembre scorso e ricorda: “Solo il 23 settembre del ’23 viene accennato a qualche problema ma in modo tenue. E sembrava tutto sotto controllo”.

“Mentre riceviamo in consiglio questi primi segnali, dati in modo assolutamente non preoccupato da parte loro – aggiunge in riferimento ad alcuni manager – mi accorgo che i numeri non mi tornano e che il problema va ben oltre a quanto hanno dichiarato a settembre. Tra l’altro era da parecchio tempo che mi arrivava uno scontento interno ed esterno all’azienda per l’atteggiamento arrogante e poco capace dei nuovi dirigenti. Frasi del tipo ‘abbiamo deciso noi e dovete attenervi’ che non siamo abituati né a sentire né ad utilizzare in azienda, danno la levatura della nuova compagine manageriale. Naturalmente lo faccio presente con fermezza ai ‘nuovi’ e in un cda manifesto la mia grande preoccupazione per un andamento economico che non quadra assolutamente”.

“In uno dei consigli dei mesi successivi scoppia la bomba, di questo si tratta – prosegue – Presentano d’improvviso un buco di bilancio drammatico, uno shock che ci lascia senza fiato. Saremo attorno ai 100 milioni. Comunque tutto quello che è emerso e sta emergendo da settembre ’23 è una vergogna”.

