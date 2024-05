Il quorum era fissato a 410,5, l'imprenditore emiliano ha incassato 789 voti favorevoli e 4 contrari

Emanuele Orsini è il 32simo presidente di Confindustria, eletto con il 93% dei consensi. All’assemblea, riunita in forma privata a viale dell’Astronomia, sono presenti 848 aventi diritto su 865, pari al 98% circa. Il quorum era fissato a 410,5: Orsini ha incassato 789 voti favorevoli e 4 contrari.

Calcolando i voti favorevoli sui soli voti ‘validi’, come fatto nelle precedenti elezioni, la percentuale con cui è stato eletto Orsini sale al 99,5%. Un dato che conferma il ricompattarsi del fronte degli industriali dopo una corsa alla presidenza che quest’anno – a differenza di tornate a candidati unici, come nel caso di Emma Marcegaglia o Luca Cordero di Montezemolo – ha visto ben tre candidati oltre a Orsini (sfilatisi però a mano a mano in itinere).

