Presente anche il sottosegretario al ministero dell’economia e finanze Federico Freni

Si è svolto presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati il convegno di Assonext, l’associazione italiana delle PMI quotate. Ad aprire i lavori il presidente Giovanni Natali, che ha accolto il pubblico presente e gli addetti ai lavori. Tra coloro che hanno preso la parola, il sottosegretario al ministero dell’economia e finanze Federico Freni.

Durante il suo intervento, Natali ha ricordato come sulle PMI “il governo italiano, per il momento, non ha ancora investito”, augurandosi che “da questo convegno emerga l’impegno a creare un fondo dei fondi per far sì che anche lo stato italiano intervenga sul nostro mercato”. Subito dopo ha annunciato che il governo è al lavoro su un “sistema strutturale di finanziamento delle piccole e medie imprese indiretto”, che risulta essere “veramente a un passo.”

