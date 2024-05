Il risultato operativo cresce a 1.898 milioni (+5,5%). I premi lordi del Gruppo crescono del 21,4% a 26,4 miliardi di euro

Assicurazioni Generali ha chiuso il primo trimestre del 2024 registrando un utile netto normalizzato a 1,1 miliardi di euro, in calo del 9% sul primo trimestre del 2023. L’utile netto normalizzato sarebbe in aumento dell’8,0% escludendo un utile non ricorrente realizzato nel primo trimestre 2023 relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese (193 milioni al netto delle imposte). Lo riferisce il gruppo in una nota, a seguito dell’approvazione dei risultati trimestrali al 31 marzo da parte del Cda.

Il risultato operativo cresce a 1.898 milioni (+5,5%), “con il contributo positivo da parte di tutti i segmenti di business”. Il risultato netto aumenta a 1.256 milioni (1.199 milioni nel primo trimestre 2023), includendo un utile al netto delle tasse pari a 58 milioni derivante dalla cessione di TUA Assicurazioni. Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo cresce a 30,1 miliardi (29,0 miliardi nell’intero 2023). Il Gruppo conferma la solida posizione di capitale, con un Solvency Ratio pari a 215% (220% nell’intero 2023). Il calo di 5 punti percentuali riflette in particolare l’acquisizione di Liberty Seguros. Tale effetto, congiuntamente all’impatto dei cambi regolamentari negativi e dell’accantonamento del dividendo del periodo, è stato solo parzialmente compensato dalla solida generazione di capitale normalizzata e dalle varianze di mercato positive.

L’utile netto normalizzato (1,1 miliardi) ha battuto il consensus degli analisti, che prevedeva una forchetta da un minimo di 849 milioni fino a un massimo di 1,02 miliardi, per una media di 979 milioni. Il risultato operativo (1,898 miliardi) è superiore alla media del consensus, che stimava 1,866 miliardi di euro. Gli Asset Under Management complessivi del Gruppo aumentano a 670,3 miliardi (rispetto ai 655,8 miliardi dell’intero 2023). I premi lordi del segmento Vita sono in forte crescita a 16,9 miliardi (+28,4%). Si registra un andamento positivo in tutte le linee di business, con una performance particolarmente forte nella linea risparmio (+52,5%) in Italia e Francia, che riflette le azioni commerciali implementate dal 2023, nonché in Cina. La linea puro rischio e malattia si conferma in solida crescita (+9,6%) nella maggior parte dei paesi. Anche nella linea unitlinked si osserva una crescita (+8,6%), in particolare nei principali mercati rappresentati da Francia, Italia e Germania. La raccolta netta Vita torna positiva ed è pari a 2,3 miliardi. I deflussi nella linea risparmio (€ -106 milioni) sono in significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-2.972 milioni nel primo trimestre 2023), anche grazie alle azioni commerciali implementate dal 2023. Le linee puro rischio e malattia e unit-linked registrano una raccolta positiva. In particolare, la linea puro rischio e malattia si attesta a 1.490 milioni, guidata da Italia e Francia, mentre la raccolta netta della linea unit-linked è pari a 951 milioni.

+21,4% premi lordi in I trimestre a 26,4 mld

I premi lordi del Gruppo Generali crescono del 21,4% a 26,4 miliardi di euro, “grazie alla forte performance di entrambi i segmenti Vita e Danni“. Lo riferisce il gruppo in una nota, a seguito dell’approvazione dei risultati trimestrali al 31 marzo da parte del Cda. “La raccolta netta Vita, nuovamente positiva, si attesta a 2,3 miliardi guidata interamente dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, coerentemente con la strategia di Gruppo e riflettendo il successo delle iniziative commerciali implementate dal 2023”. Il risultato batte il consensus degli analisti, che prevedeva in media 23,02 miliardi di premi con una previsione massima di 24,022 miliardi. Il risultato operativo Vita aumenta a 969 milioni (+4,9%). Il valore della nuova produzione (NBV) migliora a 688 milioni (+5,0%).

Il risultato operativo del segmento Danni aumenta a 867 milioni (+2,4%), anche grazie al contributo di Liberty Seguros, consolidata a partire da febbraio 2024. Il Combined Ratio si attesta a 91,0% (rispetto al 90,7% del primo trimestre 2023), riflettendo un minor beneficio dall’attualizzazione. Il Combined Ratio non attualizzato migliora a 93,7% (era al 94,2% nel primo trimestre 2023). Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management registra una crescita significativa a 263 milioni (+16,7%), grazie alla forte performance di Banca Generali. Il risultato operativo del segmento Holding e altre attività si attesta a -129 milioni (rispetto a -130 milioni nel primo trimestre 2023).

