L'amministratore delegato Alberto Galassi: "È il più bello stabilimento del mondo"

Taglio del nastro al cantiere Riva di Ferretti Group a La Spezia. Dedicato alla produzione degli yacht Riva, è stato rinnovato nella parte produttiva e in quella direzionale, ma anche nell’area lounge per accogliere gli armatori, i comandanti e gli equipaggi. Nella mattinata si è anche tenuto il varo del Riva 110 Dolcevita. “È il più bello stabilimento del mondo, nella nautica non esiste nulla di simile. La storia Riva ha più di 180 anni in questo polo produttivo. In 10 anni è stato effettuato un investimento di 50 milioni, anni di lavoro, per far la cosa più bella che la nautica abbia mai visto, per la qualità delle persone che ci lavorano e del prodotto che ne esce”, dice l’amministratore delegato del gruppo, Alberto Galassi. Presenti per l’occasione anche Piero Ferrari, che presiede il dipartimento strategico di prodotto ed è azionista del gruppo, e il presidente del gruppo e dello storico azionista cinese Weichai, Tan Xuguang.

“Questo è un momento molto bello perché credo che Riva sia un brand storico, ma di successo anche oggi – ha commentato Ferrari – I clienti ci tengono, sono contenti di avere un Riva e noi siamo felici di produrre ogni anno dei nuovi modelli sempre più belli e sempre migliori, perché l’acquisto di uno yacht come quello di un’automobile è emozionale e quindi lo devi vedere e dire ‘bello, mi piace, lo voglio’ ”.

