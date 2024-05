Nell'eurozona cresce a +0,8% quest'anno, limato a 1,4% nel 2025

La Commissione europea rivede al rialzo le stime per il Pil italiano di quest’anno, che passa dallo 0,7% indicato a febbraio allo 0,9%. Rivisto in salita anche il dato del 2023, dallo 0,6% allo 0,9%, mentre per il 2025 si registra una leggera limatura dall’1,2% all’1,1%. E’ quanto emerge dalle previsioni economiche di primavera pubblicate oggi dalla Commissione europea, che si sono soffermate anche sull’inflazione.

Sempre per quanto attiene al Pil, l’Italia fa meglio della Germania (-0,3% nel 2023, 0,1% nel 2024 e 1% nel 2025) e meglio della Francia solo per quest’anno e lo scorso (dove si registra uno 0,7% per entrambi gli anni). Nel 2025 Parigi dovrebbe andare meglio di Roma con un 1,3% previsto.

Dopo la diffusa stagnazione economica nel 2023, la crescita migliore del previsto all’inizio del 2024 e la continua riduzione dell’inflazione hanno creato le premesse per una graduale espansione dell’attività nell’orizzonte di previsione. Le previsioni di primavera della Commissione europea prevedono una crescita del Pil nel 2024 pari all’1% nell’Ue e allo 0,8% nella zona euro, contro lo 0,9% e 0,8% delle scorse stime. Nel 2025, si prevede che il Pil accelererà all’1,6% nell’Ue e all’1,4% nella zona euro, stime più basse rispetto all’1,7% e l’1,5% previsti a febbraio.

