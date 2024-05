Giorgio Alliata di Montereale in un'intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica

La Camera di Commercio italiana in Argentina “si è posizionata da tempo come partner strategico per le imprese italiane, offrendo servizi professionali di business scouting, development & innovation anche grazie ad accordi di collaborazione siglati con diversi governi regionali argentini così come istituzioni tecniche e camere imprenditoriali e settoriali”. Così in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica Giorgio Alliata di Montereale, presidente della Camera di Commercio italiana in Argentina. “Il presidente Milei ha sicuramente davanti a sé una grande sfida, ovvero stabilizzare le variabili macroeconomiche e riordinare un paese con un forte disavanzo pubblico che genera ciclicamente profonde crisi economiche e sociali – sottolinea – In quando alle relazioni commerciali tra i due paesi, sicuramente la pandemia e nell’ennesima crisi finanziaria argentina hanno ridotto in maniera generale il volume dell’intercambio commerciale ma non la struttura che nell’ultimo ventennio è rimasta invariata caratterizzata dalle esportazioni italiane di beni strumentali ed intermedi – fondamentalmente per la produzione di beni – e dalle esportazioni argentine di materie prime e semilavorati di varia origine. Ma le misure prese dal nuovo governo, nei primi quattro mesi, stanno dando prevedibilità e trasparenza all’operatoria del commercio estero e dei relativi pagamenti internazionali in tal senso confidiamo che entro fine dell’anno si potrà tornare a un sistema senza restrizioni”.

