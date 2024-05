La selezione rientra nel piano di ampliamento dell'organico da 11mila unità

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito gli esiti del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità (aumentate a 4265) per l’area dei funzionari per attività tributaria. Sul sito, sono disponibili gli atti di approvazione, le graduatorie regionali di merito e l’elenco dei vincitori.

Agenzia delle entrate, piano per 11mila assunzioni

Le nuove assunzioni rientrano nel piano con cui l’amministrazione fiscale punta all’ampliamento dell’organico di circa 11mila unità entro la fine del 2024. I funzionari andranno a rinforzare le varie sede regionali e la sede centrale dell’Agenzia delle entrate. Nello specifico, i nuovi funzionari saranno impiegati nell’assistenza e nella consulenza dei contribuenti, collaboreranno alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica, ai controlli e si occuperanno delle attività legate al contenzioso e alla riscossione.

Nuove assunzioni Agenzia delle entrate, come consultare le graduatorie

Le graduatorie sono consultabili sul sito dell’Agenzia seguendo il percorso: “Amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi in svolgimento – Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, per l’area dei funzionari per attività tributaria”.

