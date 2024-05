Il commissario ha parlato arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles

Affermazioni incoraggianti sullo stato dell’economia dell’Unione Europea da parte del commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. Arrivando alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles di lunedì 13 maggio, Gentiloni ha confermato che, coerentemente con le previsioni invernali della Commissione, in questo momento è in atto un’accelerazione dell’economia Ue. “Informerò i ministri sulle prospettive economiche anche in vista delle previsioni di primavera che presenterò mercoledì prossimo e che non divulgherò. Abbiamo visto le stime flash dell’Eurostat del primo trimestre, sono stime leggermente superiori alle aspettative. Ciò significa che ciò che ci aspettavamo nelle nostre previsioni invernali, ovvero un’accelerazione dell’attività economica, è in atto. Si tratta di una moderata accelerazione che avviene in un contesto in cui l’inflazione sta diminuendo“, ha detto Gentiloni. “Questo è ciò che ci aspettiamo, un possibile aumento dei consumi privati e una situazione del mercato del lavoro che rimane piuttosto forte. Naturalmente, ogni volta che menzioniamo le prospettive economiche, dovremmo sempre ricordare l’incertezza derivata dalla situazione geopolitica“, ha precisato.

