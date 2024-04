Nella precedente previsione la crescita era allo 0,1%

In linea con i nuovi indicatori mensili la stima di crescita per il primo trimestre del Pil è rivista al rialzo: +0,3% in luogo dello 0,1% stimato nella precedente Congiuntura, con un tendenziale che passerebbe da +0,3% a +0,5%. Lo comunica Confcommercio in una nota.

Confcommercio: “Eccezionali le presenze turistiche”

“Il raggiungimento di obiettivi medi annui attorno all’1% resta difficile, ma per nulla impossibile”, scrive l’associazione dei commerciandi, anche se ad aprile il Pil mensile avrebbe rallentato allo 0,1% congiunturale, conseguendo comunque un incremento tendenziale dell’1,2% grazie a un favorevole effetto base”. “Resta molto buono, anzi eccezionale – evidenzia ancora Confcommercio – il riscontro sulle presenze turistiche: a febbraio +12,3% nel complesso sul 2023 e, quindi, record di sempre. Non solo: nel mese anche le presenze di italiani in Italia fa segnare +7,2%. A gonfie vele arrivi e presenza di stranieri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata