Presenti Urso, Santanchè, Sala e Fontana

(LaPresse) Taglio del nastro per la nuova edizione del Salone del Mobile di Milano alla presenza del ministro per le imprese e per il made in Italy Adolfo Urso, della ministra del Turismo Daniela Santanchè, del Sindaco di Milano Beppe Sala e del governatore lombardo Attilio Fontana. “E’ un grande evento che evidenzia appieno quella che è la forza dirompente del made in Italy”, ha affermato Urso. “Siete inconsapevoli di che volano voi siate per il turismo”, ha affermato invece Santanchè.

