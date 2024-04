È quanto riferisce l'Esecutivo Ue: "Risolvere i problemi preliminari di concorrenza derivanti dall'operazione proposta"

La Commissione europea “conferma che le parti Ita e Lufthansa hanno presentato impegni volti a risolvere i problemi preliminari di concorrenza derivanti dall’operazione proposta“. È quanto riferisce un portavoce dell’Esecutivo Ue, che aggiunge: “Ora li valuteremo attentamente. Il termine provvisorio entro il quale la Commissione può prendere una decisione in questo caso è il 6 giugno 2024”. In generale, per essere approvati dalla Commissione, gli impegni devono preservare effettivamente la concorrenza. Devono garantire che prodotti e servizi di alta qualità rimangano disponibili e convenienti per i consumatori e le imprese. Gli impegni devono inoltre poter essere attuati efficacemente in un breve periodo di tempo. Qualora la Commissione ritenesse gli impegni proposti insufficienti, in termini sia di portata che di efficacia, per eliminare chiaramente le preoccupazioni preliminari individuate come indicato nella comunicazione delle obiezioni, le parti avranno la possibilità di modificare la loro offerta correttiva. In linea con il punto 89 della comunicazione della Commissione sulle misure correttive, quando le parti presentano impegni entro meno di 55 giorni lavorativi, ma presentano una versione modificata il giorno 55 o successivamente, il periodo per adottare una decisione definitiva è prorogato di altri 15 giorni lavorativi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata