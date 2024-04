Il ministro Urso: "Subito tavolo, troveremo soluzione"

Tim è disponibile a dialogare con Starlink. Lo ha ribadito una portavoce del gruppo in risposta alle lamentele della società di Elon Musk che sostiene che il suo lancio di Internet ad alta velocità in Italia sia stato ostacolato dal più grande operatore telefonico del Paese, con possibili ripercussioni sui suoi servizi in tutta l’Europa meridionale e nel Nord Africa.

L’azienda “ha già fornito i riscontri dovuti a Starlink e, a fronte delle ulteriori richieste di dati anche sensibili e rilevanti per la sicurezza delle comunicazioni, conferma la sua disponibilità a dialogare con Starlink tramite la mediazione prevista del Mimit”, ha affermato Tim.

Urso: “Subito tavolo Tim-Starlink, troveremo soluzione”

“Il ministero si fa subito partecipe di un tavolo di confronto e di coordinamento tra Tim e Starlink per trovare una soluzione che possa consentire la convivenza al meglio delle due tecnologie, come prescrive peraltro la legge”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine di una conferenza stampa al Mimit. “Come ministero, dobbiamo garantire le parti e quindi Tim, i dati e le informazioni che possiede, e nel contempo consentire ad attori come Starlink e altri di utilizzare questa nuova tecnologia a beneficio di tutti. Sarà il ministero parte protagonista nella mediazione e nel confronto tra gli attori e nell’individuazione di una soluzione migliore che e possa garantire l’interesse nazionale”.

