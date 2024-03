La mobilitazione riguarderà il personale di terra e dovrebbe avere ripercussioni anche per i passeggeri

Il sindacato Ver.di in Germania ha annunciato un nuovo sciopero di due giorni per giovedì e venerdì di questa settimana (7-8 marzo). Lo sciopero riguarderà il personale di terra e dovrebbe avere ripercussioni anche per i passeggeri, al contrario di quello che ha riguardato il settore cargo di Lufthansa la scorsa settiamana, come riporta l’emittente tedesca Ard. L’inizio dello sciopero nelle aree passeggeri è previsto giovedì alle 4:00 e dovrebbe terminare sabato alle 7:10.

Nell’attuale controversia sulla contrattazione collettiva per circa 25.000 lavoratori di terra si sono già verificate due ondate di scioperi di avvertimento, ciascuna delle quali ha paralizzato il traffico passeggeri per circa un giorno. La scorsa settimana, Ver.di ha scioperato presso Lufthansa nei reparti tecnologici e di movimentazione merci. Per ora il prossimo appuntamento per le trattative è previsto per il 13 e 14 marzo.

