Ricavi a 12,01 miliardi. L'ad Del Fante: "Nostro modello sostenibile, strategia vincente"

Nel 2023 Poste registra ricavi dell’esercizio in crescita del 5,4% a 12,01 miliardi, con un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari. Lo comunica la società in una nota. L’utile netto è in crescita del 22,1% su base annua a 1,9 miliardi nel 2023. I ricavi del segmento corrispondenza, pacchi e distribuzione sono pari a 3,7 miliardi nell’esercizio 2023, in crescita del 2,6% anno su anno rispetto a € 3,7 miliardi dell’esercizio 2022.

I ricavi dei servizi finanziari sono cresciuti del 5,9% su base annua a 5,2 miliardi nel 2023. I Ricavi dei servizi assicurativi – prosegue la nota – sono pari a 1,6 miliardi nel 2023, in calo del 5,0% rispetto al 2022 proformato secondo il principio contabile ifrs17 (425 milioni nel quarto trimestre del 2023, -16,1% rispetto al quarto trimestre del 2022), con i ricavi del comparto assicurativo vita influenzati da un confronto sfavorevole con il 2022 proformato secondo il principio contabile ifrs, che includeva componenti di ricavo particolarmente volatili – principalmente riconducibili al repentino e significativo aumento dei tassi di interesse – e maggiori premi nel business della protezione, supportati dal consolidamento di net insurance.

Del Fante: “Strategia vincente”

“Poste Italiane ha registrato, nell’intero 2023, un aumento dei ricavi, saliti a quasi € 12 miliardi, superiore al 5% su base annua, insieme ad un risultato operativo record, pari a € 2,62 miliardi, che raddoppia di fatto l’EBIT del 2017. Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente“. Così Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, commentando i conti 2023, in una nota.

