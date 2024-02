Foto dall'archivio

La terza emissione annunciata dal Mef inizia il 26 febbraio

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha annunciato nei mesi scorsi la terza emissione del Btp Valore che avrà luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. I Btp Valore sono i buoni del Tesoro garantiti dallo Stato, dedicati esclusivamente ai piccoli risparmiatori e affini (il cosiddetto mercato retail).

Il Btp Valore è la famiglia di Titoli di Stato riservati esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail), con scadenza 6 anni, cedole trimestrali step-up (3 + 3 anni) e premio finale extra dello 0,7%.

Le caratteristiche del Btp Valore

La terza emissione del Btp Valore avrà le seguenti caratteristiche:

Durata 6 anni

Cedole pagate ogni tre mesi, con rendimenti prefissati crescenti nel tempo secondo il cosiddetto meccanismo step-up di 3+3 anni

Premio finale extra pari allo 0,7%, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza

Capitale garantito a scadenza

Investimento non vincolato nel tempo

Tassazione agevolata come per tutti i Titoli di Stato al 12,5% ed esenzione dalle imposte di successione

Nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento

Garanzia di vedere soddisfatta l’intera domanda

Taglio minimo acquistabile: 1.000 euro

Quali i rendimenti?

La terza emissione del Btp Valore, che partirà il 26 febbraio, prevede le cedole nominali trimestrali calcolate in base a tassi annui prefissati crescenti nel tempo, con un tasso predeterminato per i primi 3 anni e uno più alto per il successivo triennio.

Come sottoscrivere il Btp Valore

Secondo quanto si legge sul sito del Mef, il collocamento del Titolo, riservato ai risparmiatori individuali e affini (mercato retail), avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., e co-dealers, Banca Akros S.p.A. Banca Monte e dei Paschi di Siena S.p.A. Il Btp Valore si potrà sottoscrivere in banca o presso l’ufficio postale in cui si detiene un conto titoli, o anche direttamente online attraverso il proprio home-banking se abilitato alla funzione di trading-online, senza quindi recarsi in filiale o presso gli uffici postali.

Non sono previsti limiti o tetti all’emissione. Sarà possibile sottoscrivere titoli a partire da 1.000 euro. Il Titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. I sottoscrittori potranno cedere interamente o in parte il Titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.

I tassi minimi garantiti, congiuntamente al codice ISIN che identifica il Titolo durante i giorni di collocamento sul MOT, verranno comunicati venerdì 23 febbraio. Tutte le comunicazioni sono disponibili anche sul sito Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I BOT

Il Ministero dell’economia e delle finanze offrirà in asta il 27 febbraio fino a 2,5 miliardi di Buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi con scadenza il 13 settembre 2024 (riapertura con vita residua di 6 mesi) e 2,5 miliardi di Bot a 12 mesi con scadenza il 14 ottobre 2024 (riapertura con vita residua di 7 mesi). Lo riferisce il ministero in una nota, aggiungendo che al 14 febbraio ci sono in totale 128.152,893 milioni di euro di Bot in circolazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata