Inaugurata la nuova sala interattiva ‘Ammirare’

Spiegare l’economia attraverso l’arte. Il Museo del Risparmio, un’iniziativa di Intesa Sanpaolo, inaugura la nuova sala interattiva ‘Ammirare’, dove la riproduzione animata di dieci opere d’arte da musei italiani e internazionali spiega al visitatore i principi dell’economia: la nascita delle banche, l’evoluzione dei mercati finanziari, le origini della società consumistica, la fiscalità. “In questa sala –spiega il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro – ci sono 10 opere d’arte figurativa che vanno dal 1400 alla Seconda Guerra mondiale e hanno tutti come riferimento il rapporto tra la vita delle persone e il denaro o la finanza. Questo è un museo che in realtà è un centro di attività ed eroga educazione finanziaria. Si chiama del risparmio ma il risparmio deve essere inteso non come rinuncia a consumare bensì come attività di collocazione delle spese nel momento più opportuno”. Due le postazioni di realtà virtuale a disposizione per una visione interattiva con visori Oculus di ultima generazione. “Si entra all’interno di un’esperienza immersiva che poi porta alla scoperta di un dipinto in movimento. Si parla di consumi, risparmio, di banca, investimento e di ricchezza. Tanti argomenti e in un’oretta si riesce a fare questa esperienza coinvolgente”, aggiunge la direttrice del Museo del Risparmio, Giovanna Paladino.

