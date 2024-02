Il segretario: "Finalmente fuori Arcelor”

“Si va verso l’amministrazione straordinaria, hanno aggiunto che nomineranno il commissario nelle prossime ore. Ovviamente assumerà la responsabilità della gestione, produzione e degli impianti. Sarà un commissario tecnico che conosce gli impianti e che è in grado di rilanciare l’impianto. Questa sera abbiamo ottenuto un risultato che è quello di non dover sentire più Arcerlor Mittal”. Lo ha detto il segretario della Uilm Rocco Palombella dopo l’incontro sull’acciaieria di Taranto a Palazzo Chigi. “Tra qualche ora la gestione sarà pubblica e il commissario redigerà un piano industriale. Nell’immediato le risorse saranno quelle che già c’erano, 320milioni di euro Sarà un prestito ponte che affronterà le prime necessità che sono quelle di mettere in sicurezza gli impianti e avviare un piano industriale. Il governo si impegna a supportare l’indotto”, ha aggiunto Palombella.

