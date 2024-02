L'iniziativa ispirata alle opere artistiche di Marco d'Oggiono

Il lungo viaggio de La Madonna del Latte, l’opera di Marco d’Oggiono trasferita temporaneamente nella città d’origine dell’autore tra il 6 ottobre e il 13 novembre dello scorso anno, si è concluso virtualmente a Milano, nella sede centrale di Edison, con l’evento di premiazione finale del contest legato a quest’iniziativa artistica che ha messo in palio 15mila euro per le scuole del territorio delle province di Lecco e Monza-Brianza. Dopo aver avuto la possibilità di conoscere da vicino la tavola dell’artista rinascimentale, ora ricollocata nella sua consueta postazione all’interno della Sala 3 della Pinacoteca Ambrosiana, i giovani sono stati infatti chiamati a liberare le loro potenzialità artistiche e creative.

Il contest ‘L’energia dell’acqua’

Edison e Fondazione Costruiamo il Futuro hanno dato vita al contest ‘L’energia dell’acqua’, rivolto alle scuole elementari, medie e superiori, il cui tema era il legame tra fonti idriche, energie rinnovabili e impatto ambientale. Le innovazioni tecnologiche e la natura, e in particolare l’acqua, furono infatti fra i temi ricorrenti nelle opere di Leonardo da Vinci e dei suoi allievi, tra cui, appunto, Marco d’Oggiono. “La cultura è un elemento centrale su cui costruire l’identità, la forza e la coesione di un territorio”, ha sottolineato il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, alla premiazione, che ha visto vincitori quattro istituti della provincia di Lecco e uno di quella di Monza e Brianza.

Stangalino (Edison): “Occasione per parlare a giovani generazioni”

“Sostenere il contest ‘L’energia dell’acqua’ – ha dichiarato Marco Stangalino, vice presidente esecutivo e direttore Power Asset Edison – è stata per noi un’occasione preziosa per parlare direttamente alle giovani generazioni, ascoltarle e anche imparare da loro. Questa iniziativa ha offerto un’esperienza formativa dinamica e coinvolgente che li ha avvicinati al tema dell’acqua, che, oggi più che mai, riveste un ruolo fondamentale nel percorso della transizione energetica su cui noi di Edison siamo impegnati in prima linea con un ambizioso piano di investimenti”. Duecento le persone per la premiazione finale. Presenti, fra gli altri, alla cerimonia anche l’a.d. di Edison Nicola Monti e la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti.

