Si astiene dal lavoro il personale del Gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord

Dalle ore 9 alle ore 17 di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, il personale del Gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord ha indetto uno sciopero. Proclamato dai sindacati Usb e Cub, coinvolge anche i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Lo sciopero “si rende necessario”, si legge nel comunicato di indizione, “a seguito della mancata risposta della dirigenza RFI su temi sollevati dalla piattaforma per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di tutti i ferrovieri”.

L’astensione dal lavoro, si sottolinea sul portale di Trenitalia, potrà comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ai viaggiatori sarà permesso richiedere il rimborso del biglietto, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore. Non sono previste modifiche per i treni a Lunga Percorrenza di Trenitalia, come i Frecciarossa.

