Il presidente e amministratore delegato, Diego Della Valle: "Uscire dalla Borsa scelta strategicamente più idonea"

Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (DIVI) e Diego Della Valle & C. S.r.l. (DDV e, unitamente a DIVI, Diego Della Valle e Andrea Della Valle, congiuntamente, gli ‘azionisti di maggioranza’) e Crown Bidco S.r.l. (l’offerente, società il cui capitale sociale è interamente detenuto da LC10 International AIV, L.P. – fondo gestito (managed or advised) da affiliates di L Catterton Management Limited (L Catterton)) rendono noto di aver sottoscritto in data odierna un framework agreement (accordo quadro) ai sensi del quale, inter alia: l’offerente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l’offerta) per un corrispettivo pari a euro 43,00 per azione volta ad acquisire massime n. 11.913.128 azioni ordinarie di Tod’s (le azioni oggetto dell’offerta) rappresentative del 36% del capitale sociale dell’emittente (escluse le eventuali azioni proprie detenute dall’emittente) e a ottenere la revoca delle azioni ordinarie di Tod’s dalla quotazione e dalla negoziazioni su Euronext Milan (EXM), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.(delisting); DDV si è impegnata a portare in adesione all’offerta n.3.459.401 azioni, rappresentative del 10,45% del capitale sociale dell’emittente; gli azionisti di maggioranza si sono impegnati a non portare in adesione all’offerta n. 17.870.511 azioni, rappresentative del 54% del capitale sociale dell’emittente, pertanto, anche a esito dell’offerta, gli azionisti di maggioranza manterranno il controllo esclusivo di Tod’s; le parti hanno assunto taluni impegni di natura parasociale, relativamente a Tod’s, per il periodo antecedente al delisting e si sono impegnate a sottoscrivere, alla data del delisting, un patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi in qualità di azionisti dell’emittente, ai sensi del quale all’offerente verrà riconosciuta una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell’emittente e taluni ulteriori diritti di governance e cd. Di exit (il patto parasociale).

Della Valle: “Uscire dalla Borsa scelta strategicamente più idonea”

“Sono molto soddisfatto di questa operazione che porterà ulteriori benefici allo sviluppo futuro del Gruppo Tod’s, uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti. In questo momento, uscire dalla Borsa, con la quale abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, riteniamo sia la scelta strategicamente più idonea. Condividere questo percorso con L Catterton – private equity leader mondiale nel settore dei beni di consumo – ci darà la possibilità di svilupparci ulteriormente e di cogliere le opportunità che il mercato offrirà”. Così Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato di Tod’s S.p.A., a proposito dell’accordo per il lancio di un’Opa amichevole totalitaria.Michael Chu, Global Co-CEO and cofounder di L Catterton, ha dichiarato: “Il Gruppo Tod’s è sinonimo di lusso, qualità e artigianalità e incarna lo stile italiano che la famiglia Della Valle ha saputo rappresentare perfettamente da quasi un secolo. È un onore unirci alla famiglia Della Valle in questa importante percorso di sviluppo Della società”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata