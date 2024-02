Il direttore dell'Agenzia delle Entrate: "In gran parte irrecuperabili. Da riscuotere 101 miliardi"

“Il magazzino dei crediti, al 31 dicembre 2023, ammonta a 1.206 miliardi di euro“. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo a Telefisco de ‘Il Sole 24 ORE’. Sono circa “163 milioni” tra “cartelle e avvisi di accertamento esecutivo”. Ha spiegato che “la cifra si riferisce a 22,4 milioni di contribuenti, di cui 3,5 milioni di società, fondazioni ed enti. 18,9 milioni sono persone fisiche e 3 milioni di questi sono titolari di attività economica”.

Ruffini ha aggiunto che “buona parte di questo ammontare non sono recuperabili e non ci sono effettive prospettive di recupero, il 40% di questi crediti sono irrecuperabili perché intestati a persone decedute o nullatenenti o imprese già cessate”. Rimangono “101,7 miliardi che sono da riscuotere, ma occorre poi considerare che i debitori di questa cifra sono anche soggetti per i quali ci sono limitazioni alla riscossione per una serie di interventi normativi”.

