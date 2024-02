Il ministro accompagnato dal segretario della Uilm Palombella

Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha interrotto momentaneamente il tavolo per l’automotive in corso al MIMIT per scendere a incontrare una delegazione di lavoratori dell’indotto di Stellantis di Melfi in protesta all’esterno del ministero. “Non basta produrre, se poi tu fai produrre le componenti in altri Paesi e poi le importi in Italia, dovrebbe essere il contrario”, ha spiegato il ministro. Urso era accompagnato dal segretario della UILM Rocco Palombella, che ha chiesto un impegno concreto per i lavoratori dell’indotto.

