Dopo la denuncia del rischio chiusura da parte dei sindacati. Urso: "Garantire la continuità produttiva"

I commissari dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria hanno chiesto ad Acciaierie d’Italia accertamenti urgenti circa lo stato di funzionamento degli impianti degli stabilimenti e le iniziative in corso di svolgimento, segnalando la necessità di una visita ispettiva nella fabbrica. Lo si apprende da fonti interne. La richiesta avviene dopo che giovedì i sindacati avevano lanciato l’allarme sul rischio di chiusura: “In queste ore apprendiamo che l’unico altoforno attualmente in marcia già ridotta si sta avviando ad un ulteriore abbassamento della carica e si stanno adoperando anche alla fermata delle batterie 7- 8 determinando di fatto la chiusura definitiva della fabbrica”, avevano detto, annunciando una manifestazione per il prossimo 29 gennaio. Questa mattina, in seguito alla denuncia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva sollecitato i commissari e il socio pubblico Invitalia a esperire le dovute interlocuzioni con Acciaierie d’Italia e tutte le azioni necessarie al fine di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Taranto, ha comunicato il Mimit.

