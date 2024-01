In calo dal precedente 143,1%. Solo la Grecia ha un rapporto più alto in Europa

Cala il rapporto tra debito pubblico e Pil in Italia nel terzo trimestre del 2023. Secondo quanto riporta Eurostat, il quoziente si è attestato al 140,6%, in calo rispetto al 143,1% del secondo trimestre. Il dato resta molto superiore a quello relativo alla media dell’Eurozona, all’89,9% (anch’esso in calo dal precedente 90,3%). E anche nell’Ue intera il rapporto è diminuito dall’83,0% all’82,6%.

Rapporto più alto solo in Grecia

Solo la Grecia ha un rapporto debito/Pil più alto dell’Italia in Europa. I quozienti più alti nel terzo trimestre sono stati registrati in Grecia (165,5%), Italia (140,6%), Francia (111,9%), Spagna (109,8%), Belgio (108,0%) e Portogallo (107,5%). I più bassi in Estonia (18,2%), Bulgaria (21,0%), Lussemburgo (25,7%), Svezia (29,7%) e Danimarca (30,1%).

Scende deficit/Pil nell’Eurozona

Eurostat rileva anche che nel terzo trimestre il rapporto disavanzo pubblico (deficit)/PIL destagionalizzato si è attestato al 2,8% nell’area dell’euro (EA20) e nell’Unione europea. Anche se le misure per alleviare l’impatto degli alti prezzi dell’energia hanno continuato a incidere sui saldi pubblici, si è registrata una leggera diminuzione rispetto al secondo trimestre: dal 3,0% al 2,8% appunto.

