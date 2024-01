Il termine provvisorio per una decisione è il 29 gennaio. La compagnia aerea tedesca: "Fatte concessioni nel procedimento antitrust dell'Ue"

Ita e Lufthansa hanno presentato impegni alla Commissione europea in merito alla fusione, “li stiamo analizzando con termine provvisorio al 29 gennaio”. Lo conferma a LaPresse un portavoce Ue.

Lufthansa: “Fatte concessioni nel procedimento Ue”

Lufthansa ha fatto delle ‘concessioni‘ nel procedimento antitrust dell’Ue riguardo al suo previsto ingresso in Ita. Lo ha confermato un portavoce del gruppo a Francoforte, come riporta Die Zeit. La Commissione Ue ha quindi prorogato la ‘fase di test 1’ di dieci giorni lavorativi fino al 29 gennaio. In questa data si valuterà poi se sia necessario un ulteriore approfondimento (‘Fase 2’) oppure se le condizioni finora offerte siano ritenute sufficienti a garantire la concorrenza. Lufthansa non ha fornito dettagli sulle ‘concessioni’.

Quando si tratta di acquisizioni di compagnie aeree, riporta ancora Die Zeit, la Commissione europea di solito richiede la disaggregazione negli aeroporti dove i nuovi partner sarebbero particolarmente forti a seguito della fusione. Con il previsto ingresso di Lufthansa in Italia, ciò varrebbe in particolare per l’aeroporto di Milano-Linate, mentre nel resto d’Italia il successore di Alitalia non è considerato “neanche lontanamente dominante sul mercato” come Lufthansa in Germania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata