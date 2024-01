Si tratta del 3,1% in meno dell'anno precedente

L’evasione fiscale in Italia nel 2021 è calata del 3,1% rispetto al 2020 e si è attestata a 83,6 miliardi di euro. Lo riferisce l’aggiornamento per gli anni 2016-2021 della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva del ministero dell’Economia e delle Finanze. “L’evasione fiscale e contributiva nel 2021 risulta pari a 83,6 miliardi di euro, di cui circa 73,2 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive, con una diminuzione di 2,7 miliardi (-3,1%) rispetto al 2020, di cui 2,2 miliardi sono relativi all’evasione fiscale (-2,9% rispetto al 2020) e 0,5 miliardi all’evasione contributiva (-4,3% rispetto al 2020)”, si legge nel documento.

