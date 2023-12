Vertici Ue: "Sostegno a euro da record, ma ora nuove sfide davanti"

A due giorni dal 25esimo anniversario dell’entrata in vigore dell’Euro nei primi 11 Paesi(era il 1° gennaio 1999), il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, celebra la moneta unica. “Buon compleanno Euro. La nostra moneta comune europea è diventata una parte indispensabile della nostra vita quotidiana, dandoci semplicità, stabilità e sovranità“, scrive Michel su X, rilanciando l’articolo ‘L’Euro ha 25 anni: il valore dell’unità in un mondo che cambia’, scritto insieme al presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Nel corso degli anni ci sono state sfide enormi, comprese le domande sul futuro dell’euro stesso. Ma ogni volta abbiamo trovato le risposte giuste. In risposta alla crisi finanziaria globale e alla crisi del debito sovrano, ad esempio, abbiamo istituito misure di salvaguardia come il sistema armonizzato di vigilanza e risoluzione bancaria o il Meccanismo europeo di stabilità. Oggi, il sostegno alla moneta unica tra i cittadini dell’area euro è vicino a livelli record. Ma il nostro lavoro non è finito. Perché oggi ci troviamo di fronte a nuove sfide che i Paesi non possono affrontare da soli – e le persone cercano risposte nell’Europa”, scrivono il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e quelli di Eurogruppo, Paschal Donohoe, Bce, Christine Lagarde, Europarlamento, Roberta Metsola e Commissione europea, Ursula von der Leyen, nell’articolo “L’Euro ha 25 anni: il valore dell’unità in un mondo che cambia”.

