Stasera la cena con i ministri delle Finanze dei Paesi membri

Per la cena di stasera con i ministri delle Finanze Ue “tutto è pronto affinché i ministri si prendano tutto il tempo che ritengono necessario per raggiungere, si spera, un accordo domani” sulla riforma del Patto di Stabilità. Lo riferisce un alto funzionario Ue vicino al dossier in vista dell’Ecofin di domani.

“La presidenza spagnola ha diffuso una nota insieme al testo legislativo che cerca o tenta di cogliere i principali elementi politici in sospeso da affrontare. Stasera ci sarà la cena in cui la prima vicepresidente Nadia Calviño allestirà la scena sulle questioni in sospeso e ci impegneremo in discussioni costruttive per poter chiudere gli elementi rimanenti per un accordo politico”, ha spiegato la fonte.

