L'appuntamento al terminal del polo logistico di Pomezia

Giornata particolare per gli studenti della facoltà di ingegneria dei trasporti a La Sapienza di Roma che oggi sono usciti dalle aule per andare direttamente sui loro futuri luoghi di lavoro. L’occasione è stata offerta da Mercitalia intermodal che ha aperto i cancelli del terminal intermodale del polo logistica a Pomezia: “E’ una occasione importante – spiega Roberto Paliotta, Responsabile vendite door to door di Mercitalia Intermodal – per mostrare i trend di mercato del trasporto intermodale e mostrare un business case, quello del door to door, che vede coinvolto ai massimi livelli il nostro terminal qui a Pomezia e il nostro terminal di Duisburg. E’ importante anche per costruire il futuro e rivolgersi a coloro che stanno studiando la logistica e il trasporto intermodale e che quindi saranno i futuri manager del settore”.

“Per noi è una giornata molto importante – aggiunge Chiara Colombaroni, docente dei trasporti e sistemi di ingegneria – perchè l’università entra in contatto con il mondo del lavoro. I ragazzi devono vedere cosa gli aspetterà nel futuro e devono vedere quello che noi gli spieghiamo nei nostri corsi e quello che noi facciano nella ricerca. E’ importante anche perchè vedranno tutte le operazioni che si svolgono all’interno dell’interporto, vedranno il trend del marketing in crescita in questo settore. Questo sarà il loro futuro e il futuro del nostro paese ma non solo perchè qui abbiamo studenti soprattutto stranieri. E’ importante l’unione tra università e mondo del lavoro perchè si impara vedendo. Learning by doing è il nostro motto”.

