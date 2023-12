La famiglia Melon lascia lo storico ristorante dopo quasi vent'anni

Da un lato la storicità e la tradizione di un marchio come ‘El Camineto’, vera e propria istituzione nel panorama gastronomico di Cortina D’Ampezzo, dall’altro l’innovazione e l’esperienza di un gruppo come Majestas, leader a livello internazionale nel settore della ristorazione e hospitality di lusso, che assume la gestione, a partire da oggi 6 dicembre, di uno dei ristoranti più iconici della famosa località sciistica in Veneto. Majestas – che conta i marchi di proprietà Billionaire, Twiga e Crazy Pizza e i prestigiosi brand in licenza Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha – amplia e diversifica l’attuale strategia di crescita e sviluppo, investendo nel ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo, luogo di ritrovo tra i più rinomati e importanti per il turismo di Cortina. In attività dal 1968, El Camineto vanta una location suggestiva e unica, incastonata tra le Dolomiti Ampezzane, e una cucina ricca e caratteristica, che continuerà ad essere valorizzata in questo nuovo percorso.

Briatore: “Fieri di aprire un altro capitolo della nostra storia”

Flavio Briatore, Founder di Majestas, ha dichiarato: “Mentre il Gruppo prosegue con la crescita e lo sviluppo dei marchi di proprietà Billionaire, Twiga e Crazy Pizza nel mondo, siamo fieri di aprire oggi un altro capitolo della nostra storia. Abbiamo scelto Cortina in cui crediamo fortemente e che andrà a competere a livello internazionale con le migliori stazioni sciistiche e che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Sarà una bella sfida ma siamo sicuri che l’unione tra la tradizione e i valori rappresentati da ‘El Camineto’ e l’esperienza e professionalità del Management di Twiga Forte dei Marmi, che si occuperà della gestione, saranno una formula vincente”. Romeo e Orietta Melon, che fino ad oggi hanno gestito ‘El Camineto’ nel solco di una tradizione familiare protagonista dal 1968 della gastronomia cortinese, commentano: “Quasi vent’anni a ‘El Camineto’ sono stati una bellissima avventura, passiamo il testimone con i migliori auguri a chi ama la nostra Cortina e la tiene nel cuore come noi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata