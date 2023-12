"Questa è una finanziaria in cui abbiamo dato prevalenza al salario", ha sottolineato il senatore leghista

Claudio Durigon parla della Legge di Bilancio: “Questa è una finanziaria in cui abbiamo dato prevalenza al salario, visto l’inflazione così galoppante”, ha detto il senatore della Lega, a margine dell’evento “Futuro Italia Remind”, in cui membri del governo e delle istituzioni hanno dialogato con enti privati per individuare strategie per il miglioramento della vita sociale ed economica del Paese. “Siamo in un momento storico in cui il lavoro c’è. Dobbiamo distribuirlo bene anche sul Sud”, ha aggiunto.

