Via libera del Garante per la protezione dei dati personali

Gli organismi di autoregolamentazione potranno istituire – con il via libera del Garante per la protezione dei dati personali – una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati, delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale, per prevenire eventuali attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Lo prevede un emendamento del governo, approvato al dl anticipi attualmente al vaglio del Senato.

