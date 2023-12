L'amministratore delegato di Aspi: "Questa regione è lo snodo fondamentale della mobilità tra Sud e Nord del Paese"

Sopralluogo da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e dell’Ad di Aspi Roberto Tomasi sul cantiere della Galleria di San Donato, nel tratto dell’autostrada Firenze-Incisa, a sud del capoluogo toscano. L’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia sottolinea la centralità dei lavori di riammodernamento dello snodo fiorentino che riguarda nel complesso 17,5 chilometri di percorso: “In questi anni abbiamo lavorato per rendere sempre più moderna la rete di questa regione che costituisce lo snodo fondamentale della mobilità tra il Sud e il Nord del Paese. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare con impegno e determinazione soprattutto per adeguare gli asset all’attuale domanda di traffico” spiega Tomasi. A supervisionare i lavori anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “In questi e nei prossimi mesi si confronteranno due idee di Italia, una che va avanti, quella del sì, e un’altra che va indietro, quella del no. Quanti anni si sono persi per i comitati del no: oggi a Messina c’è la manifestazione dei ‘no Ponte’. Non conosco infrastrutture di destra e di sinistra e sono soddisfatto del fatto che in questi 13 mesi il pubblico e il privato abbiano ricominciato a correre“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata