L'imprenditore era stato licenziato dal CdA dell'azienda solo pochi giorni fa

“Abbiamo raggiunto un accordo di base affinché Sam Altman ritorni in OpenAi come amministratore delegato con un nuovo consiglio iniziale composto da Bret Taylor (presidente), Larry Summers e Adam D’Angelo”. Lo scrive su X la stessa OpenAi pochi giorni dopo aver licenziato Altman dal Cda. “Stiamo collaborando per definire i dettagli. Grazie mille per la pazienza dimostrata durante questo processo”, conclude l’azienda. “Adoro Openai e tutto ciò che ho fatto negli ultimi giorni puntava a tenere unita questa squadra e la sua missione”, ha scritto Altman su X.

