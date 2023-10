Il riconoscimento viene assegnato a personalità rappresentative della "migliore italianità contemporanea" negli Usa

Si sono conclusi con un successo globale gli eventi legati alla 6a Edizione del Business Care International Award 2023, premio che ogni anno viene assegnato a personalità rappresentative della “migliore italianità contemporanea”, come spiegato dall’ideatore del riconoscimento e presidente di Business Care Communications, Massimo Veccia.

La cerimonia, svoltasi a New York, è stata introdotta dal Console Generale della città statunitense, Fabrizio Di Michele: “Sono queste le realtà di assoluta qualità che amiamo ospitare qui in Consolato e che danno opportunità e lustro agli scambi di straordinari talenti fra Italia e gli USA. Il nostro proverbiale individualismo in queste situazioni ritrova un suo equilibrio e una forte condivisione di obiettivi”. Per Di Michele, si è trattato “di una selezione di eccellenze davvero importanti, che convergono su New York o sono basati a New York. E la peculiarità di questo premio è proprio di mettere insieme personalità di background molto diversi, che però hanno avuto successo da italiani. Sono persone di cui non solo siamo fieri, ma con cui cerchiamo di lavorare e fare rete per promuovere l’Italia a New York e negli Stati Uniti”.

Vere eccellenze gli ospiti premiati scelti dal Board Italy America di Business Care Communications: Alberto Milani, Imprenditore di assoluto successo nel settore Luxury e presidente di “Italy-America Chamber of Commerce”; Mauro Porcini, geniale chief design officer di PepsiCo Usa; Pasquale Santangeli, cardiologo con più di 500 pubblicazini su giornali Scientifici e capo del dipartimento della Tachicardia Ventricolare s Fibrillazione Atriale della Cleveland Clinic for Hearth Diseases; Maria Rita Grieco, volto TV dalla lunga carriera ed ora vicedirettrice TG1 Rai; Sally Fischer, president Sally Fischer Public Relations New York, amante ed organizzatrice di Eventi sulla Cultura, l’Arte ed il Cinema Italiano; Rosario Procino, fondatore insieme a Pasquale Cozzolino e direttore del mitico e pluripremiato Ristorante Ribalta di New York.

“Per la prima volta quest’anno abbiamo voluto introdurre un “Premio Speciale” che racconti una “Storia Italiana”. Abbiamo riunito intorno ad un tavolo un Board allargato, Italia USA di 6 persone oltre al nostro Board”, aggiunge Veccia. “La scelta è caduta su una figura straordinaria che è quella di Marco Maria Durante, Fondatore e Presidente di LaPresse SPA”. “Dopo anni di duro lavoro ora LaPresse può contare su una trentina di basi fra Italia e mondo e su una forte partnership con il gigante Usa Associated Press”, sottolinea Durante, che ha ricevuto il Premio dal Console Generale Fabrizio Di Michele e da Massimo Veccia. Durante si è detto “emozionato dopo tanto lavoro di ricevere proprio a New York da fiero Italiano, un premio così prestigioso”. Sarà proprio Marco Durante che consegnerà il Premio Speciale 2024 come “Miglior Imprenditore Italiano” durante la prossima Edizione, che si terrà a Roma presso la Camera dei Deputati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata