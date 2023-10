Lo ha annunciato il patron di Tesla sulla sua piattaforma

Elon Musk si prepara a lanciare “presto” altri due tipi di abbonamenti per gli utenti che vogliono usufruire del suo social media X. Lo annuncia lui stesso sulla piattaforma social, precisando che uno sarà “a un costo inferiore con tutte le funzionalità, ma senza riduzione della pubblicità“, mentre l’altro sarà “più costoso, ma senza pubblicità”. Questa settimana, ricorda Cnbc, X ha annunciato che darà il via al test che farà pagare agli utenti un dollaro all’anno in Nuova Zelanda e nelle Filippine per “pubblicare e interagire con altri post”, nell’ambito di una campagna contro lo spam e l’attività dei bot. Coloro che rinunciano potranno solo leggere i post. Rimane tuttavia ancora non chiaro se questa sia una delle due tipologie di abbonamento a cui si riferisce Musk. La piattaforma ha già un servizio di abbonamento da 8 dollari al mese chiamato X Premium. Gli utenti che si sono iscritti possono ottenere il segno di spunta blu sul proprio account, il che significa che è stato verificato e dispone di altre funzionalità, come la possibilità di modificare un post.

