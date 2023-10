Il presidente della Federal Reserve: "Possibili altri significativi inasprimenti dei tassi"

“L’inflazione è ancora troppo alta e alcuni mesi di buoni dati sono solo l’inizio di quello che ci vorrà per creare fiducia nel fatto che l’inflazione stia scendendo in modo sostenibile verso il nostro obiettivo”. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in un discorso all’Economic Club di New York. “Restiamo determinati nel nostro impegno a riportare l’inflazione al 2% nel tempo. Una serie di incertezze, vecchie e nuove, complicano il nostro compito di bilanciare il rischio di un inasprimento eccessivo della politica monetaria con il rischio di un inasprimento insufficiente”, ha aggiunto.

“L’orientamento della politica è restrittivo, il che significa che la politica restrittiva sta esercitando una pressione al ribasso sull’attività economica e sull’inflazione. Data la rapidità dell’inasprimento, è possibile che siano ancora in vista significativi inasprimenti” ha aggiunto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in un discorso all’Economic Club di New York. “Decideremo l’entità dell’ulteriore inasprimento della politica e la durata del suo mantenimento sulla base dell’insieme dei dati in arrivo, dell’evoluzione delle prospettive e dell’equilibrio dei rischi”, ha aggiunto Powell.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata