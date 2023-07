Il segretario della Cisl: "Fa bene il Governo a interloquire per acquisire garanzie sugli investimenti"

“Fa bene il Governo a interloquire in maniera seria con Stellantis per acquisire garanzie sugli investimenti industriali in Italia nel quadro della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. Nella filiera dell’automotive sono allocate risorse importanti da spendere nei prossimi anni riconducibili a norme legislative nazionali e comunitarie, ma queste risorse devono essere collegate a precise condizionalità: in primo luogo l’aumento della produzione auto, la cui capacità va traguardata oltre 1 milione di autovetture, e dei posti di lavoro“. Lo sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra in merito al confronto di oggi con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso su Stellantis. “La Cisl è disponibile ad un confronto strutturato e stringente per un accordo triangolare tra governo, azienda e sindacati che abbia come punto centrale il rafforzamento della capacità produttiva, nuovi modelli di autovetture nel nostro paese, crescita, qualità e stabilità dell’occupazione in tutti gli stabilimenti italiani, maggiori investimenti in innovazione e ricerca, formazione delle competenze, forte sostegno all’indotto, per evitare di perdere posti di lavoro e professionalità”, ha aggiunto Sbarra. “È importante dunque che il Governo rafforzi l’interlocuzione con Stellantis per sostenere una maggiore presenza del gruppo nel territorio italiano e per il futuro del mercato dell’auto, ma allo stesso tempo si impegni anche a rafforzare la politica industriale, ricercando e stimolando ulteriori investitori nel nostro Paese”, termina Sbarra.

